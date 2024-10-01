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Диван Джой 2

Артикул: CH-068-039
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Нераскладной диван с прямыми линиями и массивными опорами - идеальное решение для вашего интерьера! Он идеально подойдет для вашего дома или офиса.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1400 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота700 мм
  • НаполнительЛитой пенополиуретан(ППУ)
  • МатериалЛДСП 16 мм

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1250 мм
  • Высота упаковки800 мм
  • Глубина упаковки540 мм
  • Объём упаковки0.54 м3
  • Вес упаковки30 кг

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