Характеристики товара
Описание
Нераскладной диван с прямыми линиями и массивными опорами - идеальное решение для вашего интерьера! Он идеально подойдет для вашего дома или офиса.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1400 мм
- Глубина800 мм
- Высота700 мм
- НаполнительЛитой пенополиуретан(ППУ)
- МатериалЛДСП 16 мм
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1250 мм
- Высота упаковки800 мм
- Глубина упаковки540 мм
- Объём упаковки0.54 м3
- Вес упаковки30 кг