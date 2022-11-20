Логистические данные:
Хит 25мм - алюминиевый каркас, золото, зеленая корона
Стул пластиковый Bora Bistrot, белый
Барный стул Sport, красный/ черный
Стул пластиковый Gaius с подлокотниками, с сеткой
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 черный/ персиковый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 черный/ голубой
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ розовый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ серый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ голубой
Винтажное барбер кресло 38
Стул Matrix, салатовый
Стул Matrix, черный
Стул Lili, хром металл, стопируемый, белый
Стул Lili, хром металл, стопируемый, зеленый
Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая
Стул Вертекс 20мм Лайт