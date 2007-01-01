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Диван Джела люкс, 210 см - фото 1

Диван Джела люкс, 210 см

Артикул: CH-073-265
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина2100 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота800 мм
  • Материалискусственный ротанг
  • Каркас диванаМеталл

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