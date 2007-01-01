Характеристики товара
Описание
Диван «Капучино» предназначается для размещения трех человек. Его основание изготовлено из алюминиевого каркаса, способного выдерживать большие нагрузки. Мебель декорирована ручным круглым плетением, выполненным из искусственного ротанга соломенного цвета.Трехместный диван укомплектован мягкими подушками, которые защищены съёмными чехлами в серо-коричневом оттенке. При их пошиве используется износостойкий полиэстер, плотность которого достигает 230гр/м2. Предусмотрена влагоотталкивающая пропитка.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина2220 мм
- Глубина865 мм
- Высота815 мм
- Высота до сиденья475 мм
- Вес39 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Цветкоричневый, серый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Ширина упаковки900 мм
- Высота упаковки830 мм
- Глубина упаковки2220 мм
- Вес упаковки40 кг
- Объём упаковки1.66 м3
- Изделия стопируютсяНет