Фотография Плетеный диван Фуджи от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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Новинка

Плетеный диван Фуджи

4.1
Оптовая цена
22 990 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Плетеный диван Фуджи
Плетеный диван Фуджи
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Плетеный диван Фуджи

4.1
22990 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота890 мм
  • Вес9 кг
  • Цветбежевый
  • Материалротанг
  • Ширина1300 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота до сиденья430/480 мм

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