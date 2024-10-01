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Диван трехместный Бруклин Премиум - фото 1Диван трехместный Бруклин Премиум - фото 2

Диван трехместный Бруклин Премиум

Артикул: CH-068-137
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина2020 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота710 мм
  • НаполнительЛитой пенополиуретан(ППУ)
  • Материалпластик
  • Цветзеленый
  • Обивкаэкокожа

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