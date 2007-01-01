Характеристики товара
Описание
Gracia – комфортные 3-х местные Диван-Качели из массива акации.
Современная классика в изысканном исполнении.
Невероятно удобная и универсальная модель – широкие подлокотники позволят вам поставить чашку чая или бокал вина. Качели можно легко разложить, и они превратятся в большой лежак, на котором можно комфортно вздремнуть на свежем воздухе.
Подушки со съемными чехлами входят в комплект с качелями.
Выполнены из экологически чистых материалов.
Металлические детали окрашены в электростатическом поле и устойчивы к коррозии. Подушки и крыша изготовлены из специальной уличной ткани, устойчивой к солнцу, ультрафиолетовым лучам, влаге, грязи и пятнам.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина2600 мм
- Ширина2000 мм
- Высота1950 мм
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет