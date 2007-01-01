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Диван-Качели Gracia трехместные из массива акации

Артикул: CH-077-435
6 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Gracia – комфортные 3-х местные Диван-Качели из массива акации.

Современная классика в изысканном исполнении.

Невероятно удобная и универсальная модель – широкие подлокотники позволят вам поставить чашку чая или бокал вина. Качели можно легко разложить, и они превратятся в большой лежак, на котором можно комфортно вздремнуть на свежем воздухе.

Подушки со съемными чехлами входят в комплект с качелями.

Выполнены из экологически чистых материалов.

Металлические детали окрашены в электростатическом поле и устойчивы к коррозии. Подушки и крыша изготовлены из специальной уличной ткани, устойчивой к солнцу, ультрафиолетовым лучам, влаге, грязи и пятнам.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина2600 мм
  • Ширина2000 мм
  • Высота1950 мм

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Диван-Качели Gracia трехместные из массива акации
Диван-Качели Gracia трехместные из массива акации
274 890
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