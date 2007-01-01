Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стул Хит 20, жаккард кросс бордовый, каркас золото
Стул Хит 20, жаккард кросс бордовый, каркас золото
11 оценок
1 64028
2 275 ₽
Стул Хит 20, жаккард кросс бордовый, каркас золото - фото 1Стул Хит 20, жаккард кросс бордовый, каркас золото - фото 2Стул Хит 20, жаккард кросс бордовый, каркас золото - фото 3Стул Хит 20, жаккард кросс бордовый, каркас золото - фото 4Стул Хит 20, жаккард кросс бордовый, каркас золото - фото 5Стул Хит 20, жаккард кросс бордовый, каркас золото - фото 6Стул Хит 20, жаккард кросс бордовый, каркас золото - фото 7Стул Хит 20, жаккард кросс бордовый, каркас золото - фото 8
Хит

Стул Хит 20, жаккард кросс бордовый, каркас золото

Артикул: CH-084-452
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина410 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Характеристики товара

Описание

Стулья Хит — универсальная модель, которая прекрасно подходит для банкетного зала, а также кафе и ресторана. Эти стулья имеют металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный, европейский дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Профиль каркаса20 мм
  • Вес5,8 кг
  • Толщина стенки каркаса1.2 мм
  • Материал каркасасталь
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкажаккард
  • Цвет каркасабронза

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Сделаем стулья на заказ

Изготовим стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Стул Хит 20, жаккард кросс бордовый, каркас золото
Стул Хит 20, жаккард кросс бордовый, каркас золото
от 1 640
2 275 ₽
