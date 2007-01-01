Характеристики товара
Описание
Диван — это полноразмерный двуспальный раскладной диван - книжка с обивкой из мягкого велюра, идеально подходящий для квартиры, студии, спальни, детской или гостиной в современном скандинавском стиле.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1950 мм
- Глубина890 мм
- Высота860 мм
- НаполнительЛитой пенополиуретан(ППУ)
- Цветсветло-серый
Параметры упаковки
- Вес упаковки70 кг
- Объём упаковки1 м3
- Изделия стопируютсяНет