Диван пластиковый с подушками Mykonos белый/ светло-коричневый

15 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Диван пластиковый с подушками Mykonos белый/ светло-коричневый

4.8
49 790 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Диван пластиковый с подушками Mykonos белый/ темно-серый
Диван пластиковый с подушками Mykonos белый/ темно-серый
Следующий Диван пластиковый с подушками Mykonos белый/ бежевый
Диван пластиковый с подушками Mykonos белый/ бежевый

Характеристики товара

Описание

Модульный двухместный диван Mykonos предназначен для удобной самостоятельной сборки, изготовлен из прочного атмосферостойкого пластика, армированного стекловолокном. В комплекте идут удобные мягкие подушки, обеспечивающие дополнительный комфорт.

Пластиковый мягкий диван серии Mykonos станет отличным выбором для обстановки фуд-кортов, кафе, ресторанов и баров. Благодаря использованию высококачественных материалов, он долгое время не теряет своего привлекательного внешнего вида, даже несмотря на активную эксплуатацию. Отсутствие металлического каркаса и устойчивость к ультрафиолетовому воздействию обеспечивает использование комплекта Mykonos в том числе и на открытых площадках.
Особенности:
Каркас дивана выполнен из высококачественного полипропилена, армированного стекловолокном. Цвет - бежевый.
В комплекте две подушки для спинки и две подушки для сиденья. Выполнены из прочной полиэстеровой ткани, отделаны кантом. Толщина 100 мм. Цвет подушек - темно-серый.
Не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии.
Подходит для использования на открытом воздухе и в помещении, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов.
Изделие сертифицировано CATAS.
Изделие устойчиво к воздействию УФ-лучей и атмосферных осадков.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Длина1410 мм
  • Глубина720 мм
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяткань
  • Цветбелый, серый
  • Страна изготовленияТурция

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул обеденный Шанель коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
15

Стул обеденный Шанель коричневый

Стол обеденный КунгурНастоящее фото товара Стол обеденный Кунгур, произведённого компанией ChiedoCover
от26 290
Оптовая цена
13

Стол обеденный Кунгур

Настоящее фото товара Диван Эдвард, произведённого компанией ChiedoCover
от25 990
13

Диван Эдвард

Настоящее фото товара Диван Робб, произведённого компанией ChiedoCover
от45 590
14

Диван Робб

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка авокадо, произведённого компанией ChiedoCover
от89 790
Оптовая цена
13

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка авокадо

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка джунгли, произведённого компанией ChiedoCover
от89 790
Оптовая цена
14

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка джунгли

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от89 790
Оптовая цена
10

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка синяя

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка серая, произведённого компанией ChiedoCover
от89 790
Оптовая цена
6

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка серая

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка беж , произведённого компанией ChiedoCover
от89 790
Оптовая цена
11

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка беж

Настоящее фото товара Стул ученический Асташка, регулируемый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
13

Стул ученический Асташка, регулируемый

Другие товары из раздела

Диван пластиковый с подушками SunsetНастоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Sunset, произведённого компанией ChiedoCover
от159 590
Оптовая цена
14

Диван пластиковый с подушками Sunset

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ авокадо, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
6

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ авокадо

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ авокадо, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
5

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ авокадо

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ авокадо, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
9

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ авокадо

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ авокадо, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
14

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ авокадо

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/джунгли, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
8

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/джунгли

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ джунгли, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
6

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ джунгли

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ серый, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
14

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ серый

Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
11

Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый