Товар в корзине. Перейти
Доска разделочная, полиэтилен, 350 мм, белый - фото 1

Доска разделочная, полиэтилен, 350 мм, белый

Артикул: CH-059-246
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Доска разделочная, деревянная, берёза, 30 см
Фотография товара Доска разделочная, деревянная, берёза, 30 см от компании ChiedoCover.
Следующий Доска разделочная для хлеба GN 2/3, дерево, коричневая
Фотография товара Доска разделочная для хлеба GN 2/3, дерево, коричневая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина500 мм
  • Ширина350 мм
  • Высота18 мм
  • Вес3.000 кг
  • Материалполиэтилен
  • Цветбелый
  • ФормаПрямоугольная

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Кубизм 21» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Кубизм 21», произведённого компанией ChiedoCover
от1 3206
1 390 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Кубизм 21»

11
В наличии 360 шт.
Настоящее фото товара Подставка барная, дуб, темно-коричневый , произведённого компанией ChiedoCover
от3 120

Подставка барная, дуб, темно-коричневый

14
В наличии 5 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Кунстверк», диаметр 230мм, произведённого компанией ChiedoCover
от31025
410 ₽Оптовая цена

Тарелка «Кунстверк», диаметр 230мм

15
В наличии 2988 шт.
Настоящее фото товара Миска «Проотель», сталь нержавеющая, 1.9л, произведённого компанией ChiedoCover
от420

Миска «Проотель», сталь нержавеющая, 1.9л

7
В наличии 216 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Гранд», произведённого компанией ChiedoCover
от3808
410 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Гранд»

7
В наличии 1285 шт.
Настоящее фото товара Нож для снятия цедры, сталь, полипропилен, длина 180, произведённого компанией ChiedoCover
от620

Нож для снятия цедры, сталь, полипропилен, длина 180

8
В наличии 24 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Мисосупница «Кунстверк», фарфор белый, произведённого компанией ChiedoCover
от46010
510 ₽Оптовая цена

Мисосупница «Кунстверк», фарфор белый

11
В наличии 252 шт.
Фотография товара Лопата для пиццы поворотная «Аззурра» анодированный алюминий, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лопата для пиццы поворотная «Аззурра» анодированный алюминий, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от13 580

Лопата для пиццы поворотная «Аззурра» анодированный алюминий, синий

10
В наличии 3 шт.
Фотография товара Набор барный «Мотиво», в скрутке от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Набор барный «Мотиво», в скрутке , произведённого компанией ChiedoCover
от18 120

Набор барный «Мотиво», в скрутке

13
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Монако Вайт» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от7804
810 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Монако Вайт» фарфор

12
В наличии 115 шт.

Другие товары из раздела доски разделочные

Настоящее фото товара Доска разделочная дерево, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 860

Доска разделочная дерево, черный

14
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Доска разделочная «Фрэймс», светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490

Доска разделочная «Фрэймс», светлое дерево

13
В наличии
Фотография товара Доска разделочная, пластик, зеленая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, пластик, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 910

Доска разделочная, пластик, зеленая

8
В наличии 380 шт.
Настоящее фото товара Доска пластик, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от850

Доска пластик, белая

13
В наличии 4 шт.
Фотография товара Доска разделочная, с металлической стяжкой, бук, металл, 30 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, с металлической стяжкой, бук, металл, 30 см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990

Доска разделочная, с металлической стяжкой, бук, металл, 30 см

5
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Доска разделочная, полиэтилен, 350 мм, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 920

Доска разделочная, полиэтилен, 350 мм, зеленый

7
В наличии 3 шт.
Фотография товара Доска разделочная, берёза, 30 см, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, берёза, 30 см, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от720

Доска разделочная, берёза, 30 см, деревянный

15
В наличии 24 шт.
Фотография товара Доска для хлеба, бук, 260 мм, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска для хлеба, бук, 260 мм, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 720

Доска для хлеба, бук, 260 мм, деревянный

5
В наличии 17 шт.
Настоящее фото товара Доска разделочная, полиэтилен, 325 мм, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390

Доска разделочная, полиэтилен, 325 мм, синий

10
В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Колода разделочная + подставка, дуб, сталь, коричневый цвет, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от12 220

Колода разделочная + подставка, дуб, сталь, коричневый цвет, металлическая

8
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Доска разделочная, полиэтилен, 350 мм, белый
Доска разделочная, полиэтилен, 350 мм, белый
от 2 920
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Кубизм 21» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Кубизм 21», произведённого компанией ChiedoCover
от1 3206
1 390 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Кубизм 21»

11
В наличии 360 шт.
Настоящее фото товара Подставка барная, дуб, темно-коричневый , произведённого компанией ChiedoCover
от3 120

Подставка барная, дуб, темно-коричневый

14
В наличии 5 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Кунстверк», диаметр 230мм, произведённого компанией ChiedoCover
от31025
410 ₽Оптовая цена

Тарелка «Кунстверк», диаметр 230мм

15
В наличии 2988 шт.
Настоящее фото товара Миска «Проотель», сталь нержавеющая, 1.9л, произведённого компанией ChiedoCover
от420

Миска «Проотель», сталь нержавеющая, 1.9л

7
В наличии 216 шт.