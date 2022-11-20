Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес51,2 кг
- Каркасмассив березы
- Материал столешницыМДФ
- Цветбежевый
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Кресло Retro, вяз, груша
Кресло Nerey T, экокожа черная
Стол разборный 1200*800, HPL Камень Пьетра Гриджиа чёрный
Индийский ковёр шерстяной «HARLEQUIN» Rhythm Saffron
Обеденный стул Чико, кремовый
Бра Дива, светодиодное
Кресло Gentry, розовый, с подлокотниками
Комплект барный Рим
Стол Сканди 120 слоновая кость со стульями Франк слоновая кость велюр коричневый
Стол Сканди 120 слоновая кость со стульями Франк слоновая кость рогожка серый
Стол Сканди 120 слоновая кость со стульями Ингольф слоновая кость
Стол Сканди 120 натур со стульями Франк натур
Стол Сканди 120 натур со стульями Франк натур велюр коричневый
Стол Сканди 120 слоновая кость/орех со стульями Франк орех велюр коричневый
Стол Сканди 120 слоновая кость/орех со стульями Ингольф орех
Стол Сканди 120 натур/слоновая кость со стульями Франк натур
Стол Сканди 120 натур/слоновая кость со стульями Франк натур велюр бежевый