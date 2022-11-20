Характеристики товара
Описание
Лаконичный комплект садовой мебели Бистро. Складные стулья и столик не занимают много места для хранения, а компактные размеры и небольшой вес позволяют брать их с собой на пикник или дачу. Комплект изготовлен из металла, а поверхность покрыта слоем краски, которая обеспечивает влагостойкость и легкий уход. Изогнутые ножки с подпятниками позволяют устойчиво установить мебель на любой поверхности. Простой дизайн комплекта дополнит любой дачный участок, веранду или фудкорт. Стулья выдерживают нагрузку до 120 кг.
Каркас стола: металл
Материал столешницы: металл
Каркас стула: металл
Высота стола: 71
Диаметр стола: 59,5
Глубина сиденья: 46
Ширина сиденья: 42
Нагрузка: 60
Вес: 13,300
Китай
Габариты упаковки:
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 98*61*14
Вес брутто: 15,300
Объем: 0,084
Основные характеристики
- Высота710 мм
- Ширина сиденья420 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Диаметр столешницы595 мм
- Вес13.3 кг
- Максимальная нагрузка60 кг
- Материал столешницыметалл
- Материал каркасаметалл
- Цветзеленый
- Страна изготовленияКитай