Компьютерное кресло Orio, искусственная кожа, кофейный
Компьютерное кресло Orio, искусственная кожа, кофейный
10 оценок
18 690
Компьютерное кресло Orio, искусственная кожа, кофейный - фото 1Компьютерное кресло Orio, искусственная кожа, кофейный - фото 2Компьютерное кресло Orio, искусственная кожа, кофейный - фото 3Компьютерное кресло Orio, искусственная кожа, кофейный - фото 4Компьютерное кресло Orio, искусственная кожа, кофейный - фото 5

Компьютерное кресло Orio, искусственная кожа, кофейный

Артикул: CH-080-105
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина700 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1180/1240 мм
  • Ширина сиденья530 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Характеристики товара

Описание

Увеличенная мягкая зона поясничной поддержки обеспечивает превосходную поддержку спины в течение рабочего дня. Изящные пластиковые подлокотники со вставками "под хром" и мягкими накладками гармонично сочетаются с хромированной крестовиной, придавая креслу элегантность. Механизм качания позволяет регулировать высоту сиденья, жесткость отклонения и обеспечивает фиксацию наклона в 3-х положениях. В наличии два изысканных цвета — кофейный и классический черный, которые подойдут под любой интерьер.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1180/1240 мм
  • Ширина сиденья530 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья465/525 мм
  • Высота спинки730 мм
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки340 мм
  • Высота упаковки900 мм
  • Глубина упаковки660 мм
  • Вес упаковки23.30 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

