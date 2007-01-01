Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Sara, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Sara, серый, черный
10 оценок
11 090
Товар в корзине. Перейти
Кресло Sara, серый, черный - фото 1Кресло Sara, серый, черный - фото 2Кресло Sara, серый, черный - фото 3Кресло Sara, серый, черный - фото 4Кресло Sara, серый, черный - фото 5
NEW

Кресло Sara, серый, черный

Артикул: CH-080-121
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина660 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота1055/1155 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Стаффорд бежевый
Фотография товара Стул Стаффорд бежевый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Биг черный
Фотография товара Стул Биг черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло Sara объединяет в себе изящество и легкость линий. Эргономичный дизайн и прочная сетчатая спинка гарантируют комфортное положение. Оцените удовольствие от работы в офисе, сидя в современном и стильном кресле.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина660 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота1055/1155 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья435 мм
  • Высота до сиденья455/545 мм
  • Высота спинки630 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветсерый, черный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки270 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки840 мм
  • Вес упаковки13.80 кг
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Кресло Rio M, Экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от16 790
Оптовая цена

Кресло Rio M, Экокожа черная

39
В наличии 7 шт.
Фотография товара Кресло офисное / Президент / сталь + хром / черная кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное / Президент / сталь + хром / черная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
31 090
Оптовая цена

Кресло офисное / Президент / сталь + хром / черная кожа

34
В наличии 8 шт.
Фотография товара Кресло офисное / Трон / слоновая кость кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное / Трон / слоновая кость кожа, произведённого компанией ChiedoCover
121 390
Оптовая цена

Кресло офисное / Трон / слоновая кость кожа

39
Распродажа
Фотография товара Стул Kano 1 cream / black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kano 1 cream / black, произведённого компанией ChiedoCover
от23 99015
28 190 ₽Оптовая цена

Стул Kano 1 cream / black

34
В наличии 30 шт.
Фотография товара Компьютерное кресло Konfi от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Konfi, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена

Компьютерное кресло Konfi

6
Фотография товара Компьютерное кресло Kolson, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Kolson, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от15 890
Оптовая цена

Компьютерное кресло Kolson, черный

6
В наличии 5 шт.
Фотография товара Кресло College BX-3760 Black/Blue от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College BX-3760 Black/Blue, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена

Кресло College BX-3760 Black/Blue

11
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул Lee, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Lee, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Стул Lee, черный

5
Фотография товара Кресло Wright, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Wright, хром, произведённого компанией ChiedoCover
13 690
Оптовая цена

Кресло Wright, хром

13
New
Фотография товара Кресло руководителя TopChairs Championship, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Championship, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
19 990

Кресло руководителя TopChairs Championship, бежевый

26
В наличии 25 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Колд, синий матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Колд, синий матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Кресло Колд, синий матовый

7
В наличии 7 шт.
Фотография товара Стол Лофт-1, 1200x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-1, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
от22 290

Стол Лофт-1, 1200x800

48
Распродажа
Фотография товара Стол геймерский Flyer, черный, мдф с карбоновым покрытием от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол геймерский Flyer, черный, мдф с карбоновым покрытием, произведённого компанией ChiedoCover
16 9901
17 090 ₽Оптовая цена

Стол геймерский Flyer, черный, мдф с карбоновым покрытием

36
Хит
Фотография товара Стол Лофт-2, 1500x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, 1500x800, произведённого компанией ChiedoCover
от27 490

Стол Лофт-2, 1500x800

46
Хит
Фотография товара Стол Лидер 2, черный, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, черный, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 39011
4 890 ₽

Стол Лидер 2, черный, коричневый

12
Фотография товара Стол Лофт-7 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-7, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890

Стол Лофт-7

39
Фотография товара Кресло компьютерное Престиж серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Престиж серое, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Кресло компьютерное Престиж серое

26
В пути 100 шт.
Фотография товара Стол Лофт-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390

Стол Лофт-2

47
Фотография товара Кресло Melody, флок серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Melody, флок серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена

Кресло Melody, флок серый

33
Фотография товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от18 900

Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас

49

Другие товары из раздела компьютерные кресла

Фотография товара Кресло компьютерное TopChairs ST-Alex, песочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное TopChairs ST-Alex, песочный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Кресло компьютерное TopChairs ST-Alex, песочный

26
В наличии 1 шт.
Фотография товара Офисное поворотное кресло Sparx fx-19 it black / black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное поворотное кресло Sparx fx-19 it black / black, произведённого компанией ChiedoCover
от37 090
Оптовая цена

Офисное поворотное кресло Sparx fx-19 it black / black

14
Фотография товара Офисное поворотное кресло Sparx ft-14 enigma plus black / black, mesh , черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное поворотное кресло Sparx ft-14 enigma plus black / black, mesh , черный, произведённого компанией ChiedoCover
от57 690
Оптовая цена

Офисное поворотное кресло Sparx ft-14 enigma plus black / black, mesh , черный

7
Настоящее фото товара Кресло Гамма, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Кресло Гамма

5
Настоящее фото товара Кресло Пиканто +, произведённого компанией ChiedoCover
11 490
Оптовая цена

Кресло Пиканто +

6
Фотография товара Кресло Carter, черный пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Carter, черный пластик, произведённого компанией ChiedoCover
9 790
Оптовая цена

Кресло Carter, черный пластик

8
Фотография товара Кресло Meyer, синий, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Meyer, синий, черный, произведённого компанией ChiedoCover
32 090

Кресло Meyer, синий, черный

6
Фотография товара Кресло компьютерное Смузи Хром лайт оранж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Смузи Хром лайт оранж, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена

Кресло компьютерное Смузи Хром лайт оранж

15
Фотография товара Кресло Бабби белый / бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Бабби белый / бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
12 190
Оптовая цена

Кресло Бабби белый / бежевый

5
New
Фотография товара Кресло Sara, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Sara, черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 090

Кресло Sara, черный

13

Товар в корзине

Кресло Sara, серый, черный
Кресло Sara, серый, черный
11 090
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Колд, синий матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Колд, синий матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Кресло Колд, синий матовый

7
В наличии 7 шт.
Фотография товара Стол Лофт-1, 1200x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-1, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
от22 290

Стол Лофт-1, 1200x800

48
Распродажа
Фотография товара Стол геймерский Flyer, черный, мдф с карбоновым покрытием от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол геймерский Flyer, черный, мдф с карбоновым покрытием, произведённого компанией ChiedoCover
16 9901
17 090 ₽Оптовая цена

Стол геймерский Flyer, черный, мдф с карбоновым покрытием

36
Хит
Фотография товара Стол Лофт-2, 1500x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, 1500x800, произведённого компанией ChiedoCover
от27 490

Стол Лофт-2, 1500x800

46

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности