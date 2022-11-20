Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Глубина570 мм
- Высота1200 мм
- Ширина сиденья330 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Вес21.2 кг
- Объем0.177 л
- Материал ножекПластик
- Количество мест1
- Цветоранжевый, черный
- Страна изготовленияКитай
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