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Компьютерное кресло Racer черное / оранжевое

Артикул: CH-035-982
42 оценки
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота1200 мм
  • Ширина сиденья330 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Вес21.2 кг
  • Объем0.177 л
  • Материал ножекПластик
  • Количество мест1
  • Цветоранжевый, черный
  • Страна изготовленияКитай

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