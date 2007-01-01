Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Caifen В, черный, мокко, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Caifen В, черный, мокко
14 390
Кресло Caifen В, черный, мокко - фото 1Кресло Caifen В, черный, мокко - фото 2Кресло Caifen В, черный, мокко - фото 3Кресло Caifen В, черный, мокко - фото 4Кресло Caifen В, черный, мокко - фото 5
NEW

Артикул: CH-080-097
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота1090/1190 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Характеристики товара

Описание

Кресло имеет современный вид благодаря облегченному эргономичному каркасу, обтянутому экокожей, тканью или сеткой. Металлический чёрный каркас кресла прочный и надежный.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки900 мм
  • Высота упаковки390 мм
  • Глубина упаковки670 мм
  • Объём упаковки0.25 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

14 390
