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Компьютерное поворотное кресло Brave ws-2 hulk dark grey, искусственная замша, коричневый - фото 1Компьютерное поворотное кресло Brave ws-2 hulk dark grey, искусственная замша, коричневый - фото 2Компьютерное поворотное кресло Brave ws-2 hulk dark grey, искусственная замша, коричневый - фото 3Компьютерное поворотное кресло Brave ws-2 hulk dark grey, искусственная замша, коричневый - фото 4Компьютерное поворотное кресло Brave ws-2 hulk dark grey, искусственная замша, коричневый - фото 5

Компьютерное поворотное кресло Brave ws-2 hulk dark grey, искусственная замша, коричневый

Артикул: CH-067-670
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Бренд геймерских кресел BRAVE - ваш идеальный спутник в мире виртуальной реальности и невероятных игровых приключений! Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным игроком или просто любителем, геймерские кресла BRAVE – это идеальное решение для тех, кто проводит много времени за компьютером и хочет получить комфорт, стиль и качество.

Подлокотники регулируемые в двух направлениях. Механизм качания DMS с фиксацией в рабочем положении. Каркас немонолитный. Дополнительные регулировки. Выдвижная подставка для ног. Регулируемый поясничный упор и подголовник. Гарантия 2 года.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина830 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота330 мм
  • Вес23,15 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаискусственная замша

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.18 м3

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