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Компьютерное поворотное кресло Brave ws-5 wong grey, ткань, светло-серый

Артикул: CH-067-671
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Бренд геймерских кресел BRAVE - ваш идеальный спутник в мире виртуальной реальности и невероятных игровых приключений! Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным игроком или просто любителем, геймерские кресла BRAVE – это идеальное решение для тех, кто проводит много времени за компьютером и хочет получить комфорт, стиль и качество.

Подлокотники нерегулируемые. Механизм качания DMSL с фиксацией угла наклона в любом положении. Крестовина пластиковая. Каркас немонолитный. Выдвижная подставка для ног, Регулируемый поясничный упор и подголовник. Гарантия 3 года.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина920 мм
  • Глубина320 мм
  • Высота660 мм
  • Вес17,4 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасапластик
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.19 м3

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