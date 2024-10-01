Характеристики товара
Описание
Бренд геймерских кресел BRAVE - ваш идеальный спутник в мире виртуальной реальности и невероятных игровых приключений! Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным игроком или просто любителем, геймерские кресла BRAVE – это идеальное решение для тех, кто проводит много времени за компьютером и хочет получить комфорт, стиль и качество.
Подлокотники нерегулируемые. Механизм качания DMSL с фиксацией угла наклона в любом положении. Крестовина пластиковая. Каркас немонолитный. Выдвижная подставка для ног, Регулируемый поясничный упор и подголовник. Гарантия 3 года.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина920 мм
- Глубина320 мм
- Высота660 мм
- Вес17,4 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасапластик
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.19 м3