Настоящее фото товара Кресло компьютерное Keep, синий, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло компьютерное Keep, синий
5 оценок
28 290
Кресло компьютерное Keep, синий - фото 1Кресло компьютерное Keep, синий - фото 2Кресло компьютерное Keep, синий - фото 3Кресло компьютерное Keep, синий - фото 4Кресло компьютерное Keep, синий - фото 5Кресло компьютерное Keep, синий - фото 6Кресло компьютерное Keep, синий - фото 7Кресло компьютерное Keep, синий - фото 8Кресло компьютерное Keep, синий - фото 9Кресло компьютерное Keep, синий - фото 10Кресло компьютерное Keep, синий - фото 11Кресло компьютерное Keep, синий - фото 12Кресло компьютерное Keep, синий - фото 13Кресло компьютерное Keep, синий - фото 14Кресло компьютерное Keep, синий - фото 15Кресло компьютерное Keep, синий - фото 16
Кресло компьютерное Keep, синий

Артикул: CH-083-851
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина700 мм
  • Высота1265/1360 мм
  • Глубина сиденья510 мм
  • Высота до сиденья470/565 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Характеристики товара

Описание

Кресло представляет собой комфортное, удобное в эксплуатации прочное изделие. Продуманная эргономичная конструкция будет оценена пользователями, которые готовы проводить в нем все свободное время.

Выполнено из материалов, которые полностью отвечают требованиям качества и безопасности, в стильном дизайне.
Для обивки сидения и спинки использована прочная мягкая ткань - микровельвет.
Материал хорошо пропускает воздух, устойчив к износу, не выцветает и легко чистится.
Конструкция игрового кресла закрепляется на устойчивой разборной металлической крестовине.
Оборудовано "мягкими" колесиками, с помощью которых можно быстро и легко передвигаться в любой конец помещения, не травмируя такие напольные покрытия, как паркет или ламинат.
Для снятия напряжения с шейно-плечевого отдела во время многочасовых игр в комплект включена удобная подушка.
При помощи специального механизма спинку можно легко откинуть назад. Максимальный угол отклонения в 150° позволит как следует расслабиться и отдохнуть.
Надежные металлические подлокотники, регулируемые по высоте, способны выдержать высокие нагрузки без деформации.
Модель оснащена механизмом качания «топ-ган» с регулировкой под вес пользователя и возможностью фиксации в рабочем положении.
Внутри кресла, помимо поролона высокой плотности, скрывается прочный стальной каркас. Жесткая конструкция гарантирует длительную эксплуатацию без поломок. Кресло рассчитано на нагрузку до 150 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Высота1265/1360 мм
  • Глубина сиденья510 мм
  • Высота до сиденья470/565 мм
  • Материалметалл, пластик
  • Материал сиденьяткань
  • Цветтемно-синий
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Вес упаковки22.42 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

