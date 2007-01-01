Характеристики товара
Описание
Кресло представляет собой комфортное, удобное в эксплуатации прочное изделие. Продуманная эргономичная конструкция будет оценена пользователями, которые готовы проводить в нем все свободное время.
Выполнено из материалов, которые полностью отвечают требованиям качества и безопасности, в стильном дизайне.
Для обивки сидения и спинки использована прочная мягкая ткань - микровельвет.
Материал хорошо пропускает воздух, устойчив к износу, не выцветает и легко чистится.
Конструкция игрового кресла закрепляется на устойчивой разборной металлической крестовине.
Оборудовано "мягкими" колесиками, с помощью которых можно быстро и легко передвигаться в любой конец помещения, не травмируя такие напольные покрытия, как паркет или ламинат.
Для снятия напряжения с шейно-плечевого отдела во время многочасовых игр в комплект включена удобная подушка.
При помощи специального механизма спинку можно легко откинуть назад. Максимальный угол отклонения в 150° позволит как следует расслабиться и отдохнуть.
Надежные металлические подлокотники, регулируемые по высоте, способны выдержать высокие нагрузки без деформации.
Модель оснащена механизмом качания «топ-ган» с регулировкой под вес пользователя и возможностью фиксации в рабочем положении.
Внутри кресла, помимо поролона высокой плотности, скрывается прочный стальной каркас. Жесткая конструкция гарантирует длительную эксплуатацию без поломок. Кресло рассчитано на нагрузку до 150 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Высота1265/1360 мм
- Глубина сиденья510 мм
- Высота до сиденья470/565 мм
- Материалметалл, пластик
- Материал сиденьяткань
- Цветтемно-синий
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Вес упаковки22.42 кг
- Объём упаковки0.18 м3
- Изделия стопируютсяНет