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Настоящее фото товара Кресло Барбара НЬЮ 2ХС, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Барбара НЬЮ 2ХС
11 оценок
16 090
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Кресло Барбара НЬЮ 2ХС - фото 1

Кресло Барбара НЬЮ 2ХС

Артикул: CH-068-299
11 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
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