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Диван Veene mini текстиль, сосна black - фото 1Диван Veene mini текстиль, сосна black - фото 2Диван Veene mini текстиль, сосна black - фото 3Диван Veene mini текстиль, сосна black - фото 4Диван Veene mini текстиль, сосна black - фото 5Диван Veene mini текстиль, сосна black - фото 6

Диван Veene mini текстиль, сосна black

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Характеристики товара

Описание

Данный диван изготовлен из массива сосны, выдерживает максимальную нагрузку до 140кг, рассчитан на трёх человек.
Материал обивки: рогожа, вельвет, или экокожа на выбор.
В комплекте с диваном идут мягкий матрас, три приспинные подушки и две декоративные.
Диван Veene отлично впишется в ваш интерьер, и станет приятным приобретением для вас и вашей семьи.

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Основные характеристики

  • Длина1400 мм
  • Ширина690 мм
  • Высота800 мм
  • Вес27 кг
  • Материалткань, дерево, сосна, рогожка
  • Цветбежевый, черный

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