Товар в корзине. Перейти
Офисное поворотное кресло Sparx ft-7 vita black / black, mesh / fabric , черный - фото 1Офисное поворотное кресло Sparx ft-7 vita black / black, mesh / fabric , черный - фото 2Офисное поворотное кресло Sparx ft-7 vita black / black, mesh / fabric , черный - фото 3Офисное поворотное кресло Sparx ft-7 vita black / black, mesh / fabric , черный - фото 4Офисное поворотное кресло Sparx ft-7 vita black / black, mesh / fabric , черный - фото 5

Офисное поворотное кресло Sparx ft-7 vita black / black, mesh / fabric , черный

Артикул: CH-067-741
8 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло высокое КАСТРО
Фотография товара Кресло высокое КАСТРО от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло лаунж Бостон, велюр зелёный
Фотография товара Кресло лаунж Бостон, велюр зелёный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

SPARX – эргономичная мебель для офиса или домашнего кабинета. Модели бренда отличает стильный и современный дизайн, высокая функциональность, а также высочайшее качество используемых материалов и сборки. Формы, широта регулировок и надежность механизмов каждой модели разработаны с учетом передовых исследований в области анатомии человека и ориентированы на интенсивное ежедневное использование.

Материал обивки двухслойная сетка / ткань. Подлокотники регулируемые по высоте. Подголовник регулируемый. Механизм качания синхромеханизм с независимым наклоном спинки относительно сиденья. Крестовина пластиковая.Каркас немонолитный. Регулировка поясничной поддержки. Гарантия 3 года.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина770 мм
  • Высота670 мм
  • Вес17 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалсетка
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Материал каркасапластик
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.29 м3

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло компьютерное детское Умка, абстракция синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное детское Умка, абстракция синий, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
Оптовая цена

Кресло компьютерное детское Умка, абстракция синий

33
В наличии 160 шт.
Фотография товара Кресло компьютерное детское Умка, Cat&Dogs зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное детское Умка, Cat&Dogs зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Кресло компьютерное детское Умка, Cat&Dogs зеленый

37
Фотография товара Кресло игровое Бюрократ Viking Knight LT10 Fabric коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое Бюрократ Viking Knight LT10 Fabric коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 290
Оптовая цена

Кресло игровое Бюрократ Viking Knight LT10 Fabric коричневый

36
Фотография товара Кресло Картман, темно-бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Картман, темно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
Оптовая цена

Кресло Картман, темно-бежевый

33
Фотография товара Кресло Шони, черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Шони, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от38 390
Оптовая цена

Кресло Шони, черное

38
Фотография товара Кресло Бармер, белый лебедь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Бармер, белый лебедь, произведённого компанией ChiedoCover
от37 590
Оптовая цена

Кресло Бармер, белый лебедь

30
Распродажа
Фотография товара Компьютерное кресло Palamos черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Palamos черное, произведённого компанией ChiedoCover
от17 59024
22 920 ₽Оптовая цена

Компьютерное кресло Palamos черное

49
В наличии 11 шт.
Фотография товара Кресло компьютерное детское УМКА геометрия синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное детское УМКА геометрия синий, произведённого компанией ChiedoCover
3 290
Оптовая цена

Кресло компьютерное детское УМКА геометрия синий

39
В наличии 33 шт.
Фотография товара Кресло офисное Атон Топ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Атон Топ, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена

Кресло офисное Атон Топ

5
New
Фотография товара Офисное кресло Sparx loki black fl / black, mesh / fabric , черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное кресло Sparx loki black fl / black, mesh / fabric , черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена

Офисное кресло Sparx loki black fl / black, mesh / fabric , черный

12

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Паул, бирюзовый каркас, белая сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Паул, бирюзовый каркас, белая сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Кресло Паул, бирюзовый каркас, белая сетка

10
Фотография товара Стул Аббарес от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аббарес, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590
Оптовая цена

Стул Аббарес

46
В наличии 30 шт.
Фотография товара Кресло Melody, флок серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Melody, флок серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена

Кресло Melody, флок серый

33
Хит
Фотография товара Стол Лофт-2, 1500x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, 1500x800, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Стол Лофт-2, 1500x800

46
Фотография товара Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань красный

42
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол Лофт Гинди от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт Гинди, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Стол Лофт Гинди

38
Фотография товара Компьютерное кресло Kolson, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Kolson, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 490
Оптовая цена

Компьютерное кресло Kolson, белый

7
В наличии 30 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Лофт-5 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover
от9 19030
12 990 ₽

Стол Лофт-5

40
Распродажа
Фотография товара Кресло игровое TopChairs Continental белое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Continental белое, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99046
19 990 ₽Оптовая цена

Кресло игровое TopChairs Continental белое

37
Фотография товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от18 900

Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас

49

Другие товары из раздела компьютерные кресла

Настоящее фото товара Офисное кресло Leo T, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена

Офисное кресло Leo T, экокожа черная

38
В наличии 88 шт.
Фотография товара Компьютерное кресло Burgos черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Burgos черное, произведённого компанией ChiedoCover
от23 290
Оптовая цена

Компьютерное кресло Burgos черное

45
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул Компьютерное кресло Idon cream от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Компьютерное кресло Idon cream, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена

Стул Компьютерное кресло Idon cream

37
В наличии 14 шт.
Фотография товара Стул Idon light gray от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Idon light gray, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена

Стул Idon light gray

45
В наличии 19 шт.
Фотография товара Кресло компьютерное TopChairs ST-Alex, молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное TopChairs ST-Alex, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Кресло компьютерное TopChairs ST-Alex, молочный

6
В наличии 2 шт.
Фотография товара Компьютерное кресло Golem от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Golem, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена

Компьютерное кресло Golem

15
В наличии 27 шт.
New
Фотография товара Кресло для офиса МИНИСТР от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для офиса МИНИСТР, произведённого компанией ChiedoCover
16 390
Оптовая цена

Кресло для офиса МИНИСТР

5
New
Фотография товара Кресло для офиса НАДИР от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для офиса НАДИР, произведённого компанией ChiedoCover
15 990
Оптовая цена

Кресло для офиса НАДИР

10
New
Фотография товара Офисное поворотное кресло Sparx ft-14-1 enigma plus black / dark grey, mesh , темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное поворотное кресло Sparx ft-14-1 enigma plus black / dark grey, mesh , темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от50 190
Оптовая цена

Офисное поворотное кресло Sparx ft-14-1 enigma plus black / dark grey, mesh , темно-серый

7
New
Фотография товара Офисное поворотное кресло Sparx frs-3 also black, ткань / сетка, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное поворотное кресло Sparx frs-3 also black, ткань / сетка, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена

Офисное поворотное кресло Sparx frs-3 also black, ткань / сетка, черный

10

Товар в корзине

Офисное поворотное кресло Sparx ft-7 vita black / black, mesh / fabric , черный
Офисное поворотное кресло Sparx ft-7 vita black / black, mesh / fabric , черный
от 19 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Паул, бирюзовый каркас, белая сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Паул, бирюзовый каркас, белая сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Кресло Паул, бирюзовый каркас, белая сетка

10
Фотография товара Стул Аббарес от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аббарес, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590
Оптовая цена

Стул Аббарес

46
В наличии 30 шт.
Фотография товара Кресло Melody, флок серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Melody, флок серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена

Кресло Melody, флок серый

33
Хит
Фотография товара Стол Лофт-2, 1500x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, 1500x800, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Стол Лофт-2, 1500x800

46