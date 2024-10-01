Характеристики товара
Описание
SPARX – эргономичная мебель для офиса или домашнего кабинета. Модели бренда отличает стильный и современный дизайн, высокая функциональность, а также высочайшее качество используемых материалов и сборки. Формы, широта регулировок и надежность механизмов каждой модели разработаны с учетом передовых исследований в области анатомии человека и ориентированы на интенсивное ежедневное использование.
Материал обивки двухслойная сетка / ткань. Подлокотники регулируемые по высоте. Подголовник регулируемый. Механизм качания синхромеханизм с независимым наклоном спинки относительно сиденья. Крестовина пластиковая.Каркас немонолитный. Регулировка поясничной поддержки. Гарантия 3 года.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина770 мм
- Высота670 мм
- Вес17 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материалсетка
- Материал сиденьяткань, сетка
- Материал каркасапластик
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
- Обивкасетка
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.29 м3