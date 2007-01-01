Характеристики товара
Описание
Кресло отличается капсульной конструкцией с прочной сеткой, обтягивающей каркас, что придаёт ему стильный вид. Оно прекрасно впишется в офисный и домашний интерьер.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина720 мм
- Глубина670 мм
- Высота865/935 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
Параметры упаковки
- Ширина упаковки800 мм
- Высота упаковки500 мм
- Глубина упаковки585 мм
- Объём упаковки0.23 м3
- Изделия стопируютсяНет