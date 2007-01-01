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NEW

Кресло Kendo Soft, с пюпитром

Артикул: CH-078-948
5 оценок
Основные характеристики
  • Материалпластик, ткань, сталь, сетка
  • Цветчерный
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Kendo Soft — универсальное складное кресло. Незаменимый атрибут для конференц-залов, учебных классов, переговорных комнат и выставочных пространств. Легко сложить, переместить и реорганизовать пространство.

Уникальная конструкция Kendo Soft позволяет сидеть в нём без усталости долгое время — удобная сетчатая спинка откидывается назад под весом пользователя, упругое сиденье уменьшает нагрузку, а пюпитр можно придвинуть ближе к себе при письме или убрать в сторону. Металлические опоры и поворотно-складной механизм делают кресло очень устойчивым и надёжным.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалпластик, ткань, сталь, сетка
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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