Характеристики товара
Описание
Kendo Soft — универсальное складное кресло. Незаменимый атрибут для конференц-залов, учебных классов, переговорных комнат и выставочных пространств. Легко сложить, переместить и реорганизовать пространство.
Уникальная конструкция Kendo Soft позволяет сидеть в нём без усталости долгое время — удобная сетчатая спинка откидывается назад под весом пользователя, упругое сиденье уменьшает нагрузку, а пюпитр можно придвинуть ближе к себе при письме или убрать в сторону. Металлические опоры и поворотно-складной механизм делают кресло очень устойчивым и надёжным.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материалпластик, ткань, сталь, сетка
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет