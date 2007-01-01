Характеристики товара
Описание
Эргономичное кресло для настоящих геймеров, проводящих много часов подряд за компьютером. Кресла серии блестящий представитель геймерских кресел в своем классе с запоминающимся и ярким дизайном.
Высокая спинка эргономичной формы с ярко выраженной боковой поддержкой.
Спинка снабжена мягким комфортным подголовником.
Сиденье объемное средней жесткости.
Обивка представляет собой комбинацию современных качественных материалов – экокожи и дышащей сетчатой ткани TW в зонах перегрева.
Подлокотники пластиковые с мягкими накладками из экокожи в цвет кресла.
Крестовина пластиковая с декоративными пластиковыми цветными элементами.
Комплектуется прорезиненными роликами, обеспечивающими бесшумный ход и защиту пола от повреждений.
Модель оснащена механизмом качания "Top-Gun Lux" с регулировкой усилия качания под вес сидящего и возможностью фиксации в любом положении.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Высота1145/1245 мм
- Глубина сиденья490 мм
- Высота до сиденья470/570 мм
- Материалпластик
- Материал сиденьяэкокожа, ткань
- Цветжелтый, черный
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Вес упаковки16.07 кг
- Объём упаковки0.19 м3
- Изделия стопируютсяНет