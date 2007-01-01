Характеристики товара
Описание
Офисное кресло - это современная модель яркого спортивного дизайна.
Оно имеет обивку из экокожи со вставками из дышащей ткани TW. Кресло способно выдерживать нагрузку до 120 кг, что является показателем качества, прочности и надежности. Механизм "Top-Gun" позволяет осуществлять свободное качание с фиксацией в рабочем положении и регулировки наклона под вес сидящего. Надежное основание в виде литого пластикового пятилучия является залогом долгой работы кресла и комфортной работы с ним. Благодаря продуманной эргономике, кресло обеспечит непревзойденный комфорт на рабочем месте. Просторное мягкое сидение положительно влияет на мыслительный процесс и значительно уменьшает чувство усталости. Подлокотники из пластика с мягкими накладками соответствуют физиологическому изгибу руки, что создает необходимый комфорт и помогает рукам отдохнуть.
Офисное кресло необходимый атрибут успешной трудовой деятельности!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина610 мм
- Высота1070/1170 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Высота до сиденья420/520 мм
- Материалпластик
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветкрасный, черный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Вес упаковки14.61 кг
- Объём упаковки0.13 м3
- Изделия стопируютсяНет