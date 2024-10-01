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Офисное поворотное кресло Sparx fx-25 ventura white / white

Артикул: CH-067-696
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

SPARX – эргономичная мебель для офиса или домашнего кабинета. Модели бренда отличает стильный и современный дизайн, высокая функциональность, а также высочайшее качество используемых материалов и сборки. Формы, широта регулировок и надежность механизмов каждой модели разработаны с учетом передовых исследований в области анатомии человека и ориентированы на интенсивное ежедневное использование.

Материал обивки двухслойная сетка / ткань. Подлокотники нерегулируемые. Механизм качания DMS с фиксацией в рабочем положении. Каркас немонолитный. Гарантия 2 года.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина720 мм
  • Глубина360 мм
  • Высота640 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Материал каркасапластик
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкасетка
  • Цвет каркасабелый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.16 м3

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