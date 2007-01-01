Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Кресло Masio, красный
Кресло Masio, красный - фото 1Кресло Masio, красный - фото 2Кресло Masio, красный - фото 3Кресло Masio, красный - фото 4Кресло Masio, красный - фото 5
Характеристики товара

Описание

Кресло Masio воплощает стиль и комфорт. Его минималистичный и инновационный дизайн делает его идеальным для современного офиса или дома. Доступные цвета — красный, зеленый, серый и черный — позволяют выбрать вариант, который либо добавит яркий акцент, либо поддержит спокойную цветовую гамму интерьера. Эргономичная изогнутая спинка обеспечивает отличную поддержку позвоночника. Кресло идеально подойдет для подростков и людей с ростом до 165 см.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота1130/1230 мм
  • Ширина сиденья455 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья460/560 мм
  • Высота спинки660 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветкрасный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки285 мм
  • Высота упаковки590 мм
  • Глубина упаковки660 мм
  • Вес упаковки11.65 кг
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
