Характеристики товара
Описание
Кресло Masio воплощает стиль и комфорт. Его минималистичный и инновационный дизайн делает его идеальным для современного офиса или дома. Доступные цвета — красный, зеленый, серый и черный — позволяют выбрать вариант, который либо добавит яркий акцент, либо поддержит спокойную цветовую гамму интерьера. Эргономичная изогнутая спинка обеспечивает отличную поддержку позвоночника. Кресло идеально подойдет для подростков и людей с ростом до 165 см.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина630 мм
- Высота1130/1230 мм
- Ширина сиденья455 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Высота до сиденья460/560 мм
- Высота спинки660 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветкрасный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки285 мм
- Высота упаковки590 мм
- Глубина упаковки660 мм
- Вес упаковки11.65 кг
- Объём упаковки0.11 м3
- Изделия стопируютсяНет