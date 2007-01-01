Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло компьютерное Notion, черный, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло компьютерное Notion, черный, желтый
15 оценок
8 990
Товар в корзине. Перейти
Кресло компьютерное Notion, черный, желтый - фото 1Кресло компьютерное Notion, черный, желтый - фото 2Кресло компьютерное Notion, черный, желтый - фото 3Кресло компьютерное Notion, черный, желтый - фото 4Кресло компьютерное Notion, черный, желтый - фото 5Кресло компьютерное Notion, черный, желтый - фото 6Кресло компьютерное Notion, черный, желтый - фото 7Кресло компьютерное Notion, черный, желтый - фото 8Кресло компьютерное Notion, черный, желтый - фото 9Кресло компьютерное Notion, черный, желтый - фото 10Кресло компьютерное Notion, черный, желтый - фото 11Кресло компьютерное Notion, черный, желтый - фото 12
NEW

Кресло компьютерное Notion, черный, желтый

Артикул: CH-083-810
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина465 мм
  • Высота910/1010 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья400/500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Самба, Montana 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб
Фотография товара Стул Самба, Montana 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Самба GTP Эконом
Фотография товара Кресло Самба GTP Эконом от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Компьютерное кресло обладает высокой эргономичностью и ярким дизайном. Удобная широкая спинка и конструкция подлокотников позволит с большим комфортом проводить игровые сессии.

В обивке кресла использована экокожа высокого качества.
Внутри кресла, помимо поролона высокой плотности, скрывается прочный каркас.
В основании надежное пластиковое пятилучие и газлифт 2 класса.
Кресло рассчитано на нагрузку до 120 кг.
Модель подойдет не только геймерам, а любому, кто ценит удобство при работе за компьютером.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина465 мм
  • Высота910/1010 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья400/500 мм
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяэкокожа, сетка
  • Цветжелтый, черный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Вес упаковки11.66 кг
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Кресло Drift M, экокожа бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от26 290
Оптовая цена

Кресло Drift M, экокожа бежевая

32
В наличии 50 шт.
Фотография товара Компьютерное кресло Arano gray от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Arano gray, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена

Компьютерное кресло Arano gray

44
В наличии 7 шт.
Фотография товара Кресло офисное Анукет от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Анукет, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена

Кресло офисное Анукет

15
Фотография товара Кресло офисное Афина, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Афина, хром, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Кресло офисное Афина, хром

7
Фотография товара Кресло Serval Q Экокожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Serval Q Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от35 290
Оптовая цена

Кресло Serval Q Экокожа Черный

8
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Рэтчэт зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Рэтчэт зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99042
22 290 ₽Оптовая цена

Кресло спортивное TopChairs Рэтчэт зеленый

26
В наличии 10 шт.
Фотография товара Кресло College BX-3375/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College BX-3375/Black, произведённого компанией ChiedoCover
от12 590
Оптовая цена

Кресло College BX-3375/Black

12
Настоящее фото товара Кресло Роза, черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена

Кресло Роза, черный

8
Распродажа
Фотография товара Кресло поворотное Mars, коричневый бриллиант, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Mars, коричневый бриллиант, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
20 6909
22 490 ₽

Кресло поворотное Mars, коричневый бриллиант, экокожа

11
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Druid белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Druid белый, произведённого компанией ChiedoCover
15 090

Кресло спортивное TopChairs Druid белый

7

С этим товаром покупают

New
Фотография товара Кресло компьютерное Concord, черный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Concord, черный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
12 090

Кресло компьютерное Concord, черный, белый

5
В наличии 4 шт.
Фотография товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ оранжевый экокожа, крестовина пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ оранжевый экокожа, крестовина пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ оранжевый экокожа, крестовина пластик

26
Фотография товара Кресло компьютерное TopChairs ST-Alex, малиновый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное TopChairs ST-Alex, малиновый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена

Кресло компьютерное TopChairs ST-Alex, малиновый

26
Хит
Фотография товара Стол Лофт-3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover
от23 590

Стол Лофт-3

39
Фотография товара Кресло компьютерное Lotus S13 экокожа красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Lotus S13 экокожа красный, произведённого компанией ChiedoCover
от26 290
Оптовая цена

Кресло компьютерное Lotus S13 экокожа красный

37
Фотография товара Стол Шрустбери от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Шрустбери, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Стол Шрустбери

31
New
Фотография товара Кресло компьютерное Chorus, черный, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Chorus, черный, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
20 390

Кресло компьютерное Chorus, черный, голубой

13
Фотография товара Стол Вустер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Вустер, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590

Стол Вустер

48
New
Фотография товара Кресло компьютерное Defense, черный, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Defense, черный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
12 190

Кресло компьютерное Defense, черный, синий

6
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол Лофт-6 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290

Стол Лофт-6

39

Другие товары из раздела компьютерные кресла

Фотография товара Кресло Kolin от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Kolin, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена

Кресло Kolin

11
Фотография товара Офисное поворотное кресло Sparx fx-8 jomo black / grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное поворотное кресло Sparx fx-8 jomo black / grey, произведённого компанией ChiedoCover
от28 890
Оптовая цена

Офисное поворотное кресло Sparx fx-8 jomo black / grey

5
Настоящее фото товара Кресло Танго 2Д, произведённого компанией ChiedoCover
17 590
Оптовая цена

Кресло Танго 2Д

6
Настоящее фото товара Кресло Верона 2П, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Кресло Верона 2П

12
Настоящее фото товара Кресло Гермес, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена

Кресло Гермес

5
Настоящее фото товара Кресло Логос W, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена

Кресло Логос W

9
Фотография товара Кресло Layla, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Layla, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена

Кресло Layla, пластик

10
Фотография товара Кресло компьютерное Смузи Хром белый/гусь серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Смузи Хром белый/гусь серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 590
Оптовая цена

Кресло компьютерное Смузи Хром белый/гусь серый

9
New
Фотография товара Кресло компьютерное Hunch, черный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Hunch, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
12 990

Кресло компьютерное Hunch, черный, серый

5
В наличии 130 шт.
New
Фотография товара Кресло Qualm, черный, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Qualm, черный, красный, произведённого компанией ChiedoCover
17 590

Кресло Qualm, черный, красный

6
В наличии 8 шт.

Товар в корзине

Кресло компьютерное Notion, черный, желтый
Кресло компьютерное Notion, черный, желтый
8 990
В корзине

С этим товаром покупают

New
Фотография товара Кресло компьютерное Concord, черный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Concord, черный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
12 090

Кресло компьютерное Concord, черный, белый

5
В наличии 4 шт.
Фотография товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ оранжевый экокожа, крестовина пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ оранжевый экокожа, крестовина пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ оранжевый экокожа, крестовина пластик

26
Фотография товара Кресло компьютерное TopChairs ST-Alex, малиновый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное TopChairs ST-Alex, малиновый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена

Кресло компьютерное TopChairs ST-Alex, малиновый

26
Хит
Фотография товара Стол Лофт-3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover
от23 590

Стол Лофт-3

39

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности