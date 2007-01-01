Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Компьютерное кресло Philip белое, произведённого компанией ChiedoCover
Компьютерное кресло Philip белое
9 оценок
7 890
Товар в корзине. Перейти
Компьютерное кресло Philip белое - фото 1Компьютерное кресло Philip белое - фото 2Компьютерное кресло Philip белое - фото 3Компьютерное кресло Philip белое - фото 4

Компьютерное кресло Philip белое

Артикул: CH-052-375
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота760 мм
  • Ширина сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Стаффорд бежевый
Фотография товара Стул Стаффорд бежевый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Биг черный
Фотография товара Стул Биг черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Диаметр крестовины: 73 см. Материал каркаса - металл; Материал сиденья - пластик; Материал обивки - пластик; Ширина - 46; Глубина - 47; Высота - 76; Ширина сиденья - 44; Глубина сиденья - 42; Высота сиденья - 45;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота760 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес5.4 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань черный

26
  • черный
  • красный
Фотография товара Компьютерное кресло Golem, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Golem, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Компьютерное кресло Golem, темно-серый

15
В наличии 8 шт.
Фотография товара Кресло офисное Аттис PU от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Аттис PU, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Кресло офисное Аттис PU

15
Фотография товара Кресло College H-9582L-1K/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-9582L-1K/Black, произведённого компанией ChiedoCover
от20 090
Оптовая цена

Кресло College H-9582L-1K/Black

12
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло Hugo RCH 6001-1S, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Hugo RCH 6001-1S, серый, произведённого компанией ChiedoCover
13 690
Оптовая цена

Кресло Hugo RCH 6001-1S, серый

15
Настоящее фото товара Кресло Самба, произведённого компанией ChiedoCover
9 590
Оптовая цена

Кресло Самба

5
Фотография товара Кресло Рей, белый, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Рей, белый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена

Кресло Рей, белый, хром

14
  • белый
  • черный
Фотография товара Кресло компьютерное Смузи белый/бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Смузи белый/бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
7 390
Оптовая цена

Кресло компьютерное Смузи белый/бирюзовый

5
Фотография товара Кресло Бабби чёрный / бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Бабби чёрный / бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
13 390
Оптовая цена

Кресло Бабби чёрный / бежевый

9
  • бежевый
  • серый
  • коричневый
В наличии 2 шт.
Фотография товара Кресло Эдж, кремовый / светло серый, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Эдж, кремовый / светло серый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
74 890

Кресло Эдж, кремовый / светло серый, экокожа

14
В наличии 16 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло компьютерное Lotus S4 ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Lotus S4 ткань, произведённого компанией ChiedoCover
от14 850
Оптовая цена

Кресло компьютерное Lotus S4 ткань

37
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стол Монмут от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монмут, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990

Стол Монмут

37
Фотография товара Компьютерное кресло Kolson, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Kolson, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена

Компьютерное кресло Kolson, черный

6
В наличии 30 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лофт-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290

Стол Лофт-2

47
Распродажа
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Shadow черно-желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Shadow черно-желтый, произведённого компанией ChiedoCover
9 99024
12 990 ₽

Кресло спортивное TopChairs Shadow черно-желтый

8
  • желтый, черный
  • красный, черный
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Лофт-5 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover
от9 19030
12 990 ₽

Стол Лофт-5

40
Фотография товара Кресло Мелоди, флок коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Мелоди, флок коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена

Кресло Мелоди, флок коричневый

49
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лофт-2, 1400х800х750 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, 1400х800х750, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790

Стол Лофт-2, 1400х800х750

46
Фотография товара Кресло Темпо, черный, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Темпо, черный, красный, произведённого компанией ChiedoCover
40 890

Кресло Темпо, черный, красный

11
Фотография товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от18 900

Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас

49

Другие товары из раздела компьютерные кресла

Распродажа
Фотография товара Компьютерное кресло Palamos черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Palamos черное, произведённого компанией ChiedoCover
от14 59037
22 920 ₽Оптовая цена

Компьютерное кресло Palamos черное

49
В наличии 30 шт.
Фотография товара Кресло Net RCH,черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Net RCH,черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 790
Оптовая цена

Кресло Net RCH,черный

11
Фотография товара Офисное поворотное кресло Sparx ft-4 enigma black / black, mesh / fabric, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное поворотное кресло Sparx ft-4 enigma black / black, mesh / fabric, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от53 390
Оптовая цена

Офисное поворотное кресло Sparx ft-4 enigma black / black, mesh / fabric, черный

11
  • серый
  • черный
Настоящее фото товара Кресло Танго 2Д, произведённого компанией ChiedoCover
17 590
Оптовая цена

Кресло Танго 2Д

6
Настоящее фото товара Кресло Ультра, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена

Кресло Ультра

5
Настоящее фото товара Кресло Роза ТР-3, хром , произведённого компанией ChiedoCover
6 390
Оптовая цена

Кресло Роза ТР-3, хром

14
Настоящее фото товара Кресло Робин, хром, произведённого компанией ChiedoCover
34 090

Кресло Робин, хром

10
Фотография товара Кресло компьютерное Смузи лайт оранж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Смузи лайт оранж, произведённого компанией ChiedoCover
7 390
Оптовая цена

Кресло компьютерное Смузи лайт оранж

9
В наличии 12 шт.
Фотография товара Кресло компьютерное Хаббаб, черный, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Хаббаб, черный, красный, произведённого компанией ChiedoCover
24 490

Кресло компьютерное Хаббаб, черный, красный

13
  • синий, черный
  • зеленый, черный
  • красный, черный
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло ЛОЛО Дог от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло ЛОЛО Дог, произведённого компанией ChiedoCover
4 19023
5 390 ₽

Кресло ЛОЛО Дог

11
В наличии 62 шт.В пути 100 шт.

Товар в корзине

Компьютерное кресло Philip белое
Компьютерное кресло Philip белое
от 7 890
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло компьютерное Lotus S4 ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Lotus S4 ткань, произведённого компанией ChiedoCover
от14 850
Оптовая цена

Кресло компьютерное Lotus S4 ткань

37
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стол Монмут от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монмут, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990

Стол Монмут

37
Фотография товара Компьютерное кресло Kolson, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Kolson, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена

Компьютерное кресло Kolson, черный

6
В наличии 30 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лофт-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290

Стол Лофт-2

47

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности