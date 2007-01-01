Характеристики товара
Описание
Диаметр крестовины: 73 см. Материал каркаса - металл; Материал сиденья - пластик; Материал обивки - пластик; Ширина - 46; Глубина - 47; Высота - 76; Ширина сиденья - 44; Глубина сиденья - 42; Высота сиденья - 45;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина470 мм
- Высота760 мм
- Ширина сиденья440 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес5.4 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Изделия стопируютсяНет