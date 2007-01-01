Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло компьютерное Cartel, черный, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло компьютерное Cartel, черный, голубой
8 990
Кресло компьютерное Cartel, черный, голубой - фото 1Кресло компьютерное Cartel, черный, голубой - фото 2Кресло компьютерное Cartel, черный, голубой - фото 3Кресло компьютерное Cartel, черный, голубой - фото 4Кресло компьютерное Cartel, черный, голубой - фото 5Кресло компьютерное Cartel, черный, голубой - фото 6Кресло компьютерное Cartel, черный, голубой - фото 7Кресло компьютерное Cartel, черный, голубой - фото 8Кресло компьютерное Cartel, черный, голубой - фото 9Кресло компьютерное Cartel, черный, голубой - фото 10Кресло компьютерное Cartel, черный, голубой - фото 11Кресло компьютерное Cartel, черный, голубой - фото 12
Кресло компьютерное Cartel, черный, голубой

Артикул: CH-083-800
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Высота930/1030 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья390/490 мм
Характеристики товара

Описание

Яркое и практичное кресло обеспечит непревзойденный комфорт на рабочем месте. Соотношение цены и качества приятно удивит.

В модели использована обивка из экокожи - дышащего материала на хлопковой основе. Внутри кресла плотный поролон. В основании надежное пластиковое пятилучие и газлифт 2 класса. Кресло способно выдерживать нагрузку до 120 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Высота930/1030 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья390/490 мм
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяэкокожа, сетка
  • Цветголубой, черный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Вес упаковки11.96 кг
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

