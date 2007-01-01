Характеристики товара
Описание
Яркое и практичное кресло обеспечит непревзойденный комфорт на рабочем месте. Соотношение цены и качества приятно удивит.
В модели использована обивка из экокожи - дышащего материала на хлопковой основе. Внутри кресла плотный поролон. В основании надежное пластиковое пятилучие и газлифт 2 класса. Кресло способно выдерживать нагрузку до 120 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Высота930/1030 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья390/490 мм
- Материалпластик
- Материал сиденьяэкокожа, сетка
- Цветголубой, черный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Вес упаковки11.96 кг
- Объём упаковки0.10 м3
- Изделия стопируютсяНет