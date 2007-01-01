Характеристики товара
Описание
Кресло Naomi, благодаря своему современному и оригинальному дизайну, прекрасно подходит для стильного офиса. Изогнутая спинка с эргономичной формой гарантирует отличную поддержку позвоночника, обеспечивая комфорт и продуктивность в течение всего рабочего дня.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина635 мм
- Глубина620 мм
- Высота990/1090 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья400/500 мм
- Высота спинки600 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветсерый, черный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки645 мм
- Высота упаковки720 мм
- Глубина упаковки335 мм
- Вес упаковки13.45 кг
- Объём упаковки0.16 м3
- Изделия стопируютсяНет