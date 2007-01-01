Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Кресло компьютерное Rend, черный, оранжевый
Кресло компьютерное Rend, черный, оранжевый
10 оценок
17 990
Кресло компьютерное Rend, черный, оранжевый - фото 1Кресло компьютерное Rend, черный, оранжевый - фото 2Кресло компьютерное Rend, черный, оранжевый - фото 3
NEW

Кресло компьютерное Rend, черный, оранжевый

Артикул: CH-083-807
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина700 мм
  • Высота1145/1245 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья470/570 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Эргономичное кресло для настоящих геймеров, проводящих много часов подряд за компьютером. Кресла подчеркивают своим спортивным дизайном принадлежность к особой касте компьютерных кресел.

Высокая спинка эргономичной формы с ярко выраженной боковой поддержкой.
Спинка снабжена мягким комфортным подголовником.
Сиденье объемное средней жесткости.
Обивка представляет собой комбинацию современных качественных материалов – экокожи и дышащей сетчатой ткани TW в зонах перегрева.
Подлокотники пластиковые с мягкими накладками из экокожи в цвет кресла.
Крестовина пластиковая с декоративными пластиковыми цветными элементами.
Комплектуется прорезиненными роликами, обеспечивающими бесшумный ход и защиту пола от повреждений.
Модель оснащена механизмом качания "Top-Gun Lux" с регулировкой усилия качания под вес сидящего и возможностью фиксации в любом положении.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Высота1145/1245 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья470/570 мм
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяэкокожа, ткань
  • Цветоранжевый, черный
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Вес упаковки15.89 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Инструкция по эксплуатации
