Характеристики товара
Описание
Грациозное кресло руководителя с ярко выраженным мягким подголовником. Спинка и сиденье имеют горизонтальные прострочки, делящие их на квадраты. Хромированные подлокотники с мягкими накладками. Кресло стоит на хромированной крестовине, максимальная нагрузка которой 120 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина760 мм
- Глубина860 мм
- Высота1240/1340 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьянатуральная кожа
- Цветсерый, черный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки666 мм
- Высота упаковки1090 мм
- Глубина упаковки480 мм
- Объём упаковки0.35 м3
- Изделия стопируютсяНет