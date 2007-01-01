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Настоящее фото товара Оттоманка Хуг, латте, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
Оттоманка Хуг, латте, экокожа
10 оценок
18 89033
27 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Оттоманка Хуг, латте, экокожа - фото 1Оттоманка Хуг, латте, экокожа - фото 2Оттоманка Хуг, латте, экокожа - фото 3Оттоманка Хуг, латте, экокожа - фото 4Оттоманка Хуг, латте, экокожа - фото 5Оттоманка Хуг, латте, экокожа - фото 6Оттоманка Хуг, латте, экокожа - фото 7Оттоманка Хуг, латте, экокожа - фото 8Оттоманка Хуг, латте, экокожа - фото 9
Распродажа

Оттоманка Хуг, латте, экокожа

Артикул: CH-078-460
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота440 мм
  • Глубина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Оттоманка - это неотъемлемый элемент современного интерьера, который добавит вашему дому комфорта и стиля. Эта оттоманка идеально сочетается с креслом и предлагает множество преимуществ для вашего домашнего уюта.

Ножки оттоманки изготовлены из прочного металла, что обеспечивает ее устойчивость и долговечность. Обивка оттоманки выполнена из мягкой и приятной на ощупь экокожи, которая выглядит стильно и современно.

Оттоманка может использоваться как дополнительное место для сидения, так и как подставка для ног. Она идеально подойдет для расслабления после долгого дня и добавит уюта вашему дому. Приобретая оттоманку, вы получаете не только функциональный предмет мебели, но и стильный акцент для вашего интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота440 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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