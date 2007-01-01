Характеристики товара
Описание
Оттоманка - это неотъемлемый элемент современного интерьера, который добавит вашему дому комфорта и стиля. Эта оттоманка идеально сочетается с креслом и предлагает множество преимуществ для вашего домашнего уюта.
Ножки оттоманки изготовлены из прочного металла, что обеспечивает ее устойчивость и долговечность. Обивка оттоманки выполнена из мягкой и приятной на ощупь экокожи, которая выглядит стильно и современно.
Оттоманка может использоваться как дополнительное место для сидения, так и как подставка для ног. Она идеально подойдет для расслабления после долгого дня и добавит уюта вашему дому. Приобретая оттоманку, вы получаете не только функциональный предмет мебели, но и стильный акцент для вашего интерьера.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина450 мм
- Высота440 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветбежевый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Изделия стопируютсяНет