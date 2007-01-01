Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Masio, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Masio, серый
13 оценок
10 990
Товар в корзине. Перейти
Кресло Masio, серый - фото 1Кресло Masio, серый - фото 2Кресло Masio, серый - фото 3Кресло Masio, серый - фото 4Кресло Masio, серый - фото 5
NEW

Кресло Masio, серый

Артикул: CH-080-112
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота1130/1230 мм
  • Ширина сиденья455 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Стаффорд бежевый
Фотография товара Стул Стаффорд бежевый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Биг черный
Фотография товара Стул Биг черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло Masio воплощает стиль и комфорт. Его минималистичный и инновационный дизайн делает его идеальным для современного офиса или дома. Доступные цвета — красный, зеленый, серый и черный — позволяют выбрать вариант, который либо добавит яркий акцент, либо поддержит спокойную цветовую гамму интерьера. Эргономичная изогнутая спинка обеспечивает отличную поддержку позвоночника. Кресло идеально подойдет для подростков и людей с ростом до 165 см.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота1130/1230 мм
  • Ширина сиденья455 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья460/560 мм
  • Высота спинки660 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки285 мм
  • Высота упаковки590 мм
  • Глубина упаковки660 мм
  • Вес упаковки11.65 кг
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Менеджер C11 черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Менеджер C11 черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена

Стул Менеджер C11 черный

53
Настоящее фото товара Стул Престиж бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 690
Оптовая цена

Стул Престиж бежевый

42
Фотография товара Кресло офисное Алпан TW от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Алпан TW, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена

Кресло офисное Алпан TW

13
Фотография товара Кресло офисное Regenta бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Regenta бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от39 990
Оптовая цена

Кресло офисное Regenta бежевый

26
В наличии 21 шт.В пути 25 шт.
Фотография товара Офисное поворотное кресло Sparx fx-16 ghost plus black / black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное поворотное кресло Sparx fx-16 ghost plus black / black, произведённого компанией ChiedoCover
от42 890
Оптовая цена

Офисное поворотное кресло Sparx fx-16 ghost plus black / black

10
Фотография товара Стул Глоу EG Б/П от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Глоу EG Б/П, произведённого компанией ChiedoCover
6 090
Оптовая цена

Стул Глоу EG Б/П

15
Фотография товара Кресло Concord Б/П от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Concord Б/П , произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена

Кресло Concord Б/П

11
Фотография товара Кресло Solace Golf, овалина, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Solace Golf, овалина, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
3 790
Оптовая цена

Кресло Solace Golf, овалина, пластик

9
Фотография товара Кресло Roy, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Roy, хром, произведённого компанией ChiedoCover
29 490

Кресло Roy, хром

13
New
Фотография товара Кресло Caifen Trio В, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Caifen Trio В, черный, произведённого компанией ChiedoCover
17 990

Кресло Caifen Trio В, черный

10

С этим товаром покупают

Фотография товара Компьютерное кресло Kolson, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Kolson, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 890
Оптовая цена

Компьютерное кресло Kolson, белый

7
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стол Вустер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Вустер, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590

Стол Вустер

48
Фотография товара Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань темно-серый

26
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол Лофт Гинди от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт Гинди, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Стол Лофт Гинди

38
Фотография товара Кресло Манил, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Манил, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена

Кресло Манил, серый

9
В наличии 55 шт.
Фотография товара Стул Аббарес от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аббарес, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена

Стул Аббарес

46
В наличии 32 шт.
Фотография товара Компьютерный стол Epic от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерный стол Epic, произведённого компанией ChiedoCover
от13 690
Оптовая цена

Компьютерный стол Epic

48
В наличии 8 шт.
Хит
Фотография товара Стол Лофт-2, 1500x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, 1500x800, произведённого компанией ChiedoCover
от27 490

Стол Лофт-2, 1500x800

46
Фотография товара Кресло Melody, флок бордовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Melody, флок бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена

Кресло Melody, флок бордовый

41
Фотография товара Стол Шрустбери от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Шрустбери, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Стол Шрустбери

31

Другие товары из раздела компьютерные кресла

Распродажа
Фотография товара Компьютерное кресло Monte белое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Monte белое, произведённого компанией ChiedoCover
от19 39015
22 700 ₽Оптовая цена

Компьютерное кресло Monte белое

33
Фотография товара Стул Компьютерное кресло Idon cream от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Компьютерное кресло Idon cream, произведённого компанией ChiedoCover
от15 290
Оптовая цена

Стул Компьютерное кресло Idon cream

37
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Пард confetti silver серый / белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пард confetti silver серый / белый, произведённого компанией ChiedoCover
12 69021
15 990 ₽

Стул Пард confetti silver серый / белый

49
Распродажа
Фотография товара Кресло офисное Arrow черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Arrow черный, произведённого компанией ChiedoCover
от43 9907
46 990 ₽Оптовая цена

Кресло офисное Arrow черный

26
В пути 30 шт.
Фотография товара Кресло для офиса ФИЛАДЕЛЬФИЯ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для офиса ФИЛАДЕЛЬФИЯ, произведённого компанией ChiedoCover
17 690
Оптовая цена

Кресло для офиса ФИЛАДЕЛЬФИЯ

12
Фотография товара Офисное поворотное кресло Sparx fx-3 hacker black / black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное поворотное кресло Sparx fx-3 hacker black / black, произведённого компанией ChiedoCover
от35 690
Оптовая цена

Офисное поворотное кресло Sparx fx-3 hacker black / black

13
Настоящее фото товара Кресло Электра, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена

Кресло Электра

11
Настоящее фото товара Кресло Боб, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена

Кресло Боб

8
Фотография товара Кресло Freeman Рондо от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Freeman Рондо, произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена

Кресло Freeman Рондо

13
Фотография товара Кресло Mint, серый, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Mint, серый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
9 090

Кресло Mint, серый, хром

5
В наличии 30 шт.

Товар в корзине

Кресло Masio, серый
Кресло Masio, серый
10 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Компьютерное кресло Kolson, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Kolson, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 890
Оптовая цена

Компьютерное кресло Kolson, белый

7
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стол Вустер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Вустер, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590

Стол Вустер

48
Фотография товара Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань темно-серый

26
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол Лофт Гинди от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт Гинди, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Стол Лофт Гинди

38

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности