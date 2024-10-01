Характеристики товара
Описание
SPARX – эргономичная мебель для офиса или домашнего кабинета. Модели бренда отличает стильный и современный дизайн, высокая функциональность, а также высочайшее качество используемых материалов и сборки. Формы, широта регулировок и надежность механизмов каждой модели разработаны с учетом передовых исследований в области анатомии человека и ориентированы на интенсивное ежедневное использование.
Материал обивки двухслойная сетка / ткань. Подголовник регулируемый. Механизм качания DMS с фиксацией в рабочем положении. Крестовина пластиковая. Каркас немонолитный. Гарантия 2 года.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьяткань, сетка
- Материал каркасапластик
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
- Обивкасетка
- Цвет каркасасерый