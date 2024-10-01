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Офисное поворотное кресло Sparx loki grey hr / grey, mesh / fabric, светло-серый - фото 1Офисное поворотное кресло Sparx loki grey hr / grey, mesh / fabric, светло-серый - фото 2Офисное поворотное кресло Sparx loki grey hr / grey, mesh / fabric, светло-серый - фото 3Офисное поворотное кресло Sparx loki grey hr / grey, mesh / fabric, светло-серый - фото 4Офисное поворотное кресло Sparx loki grey hr / grey, mesh / fabric, светло-серый - фото 5

Офисное поворотное кресло Sparx loki grey hr / grey, mesh / fabric, светло-серый

Артикул: CH-067-698
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

SPARX – эргономичная мебель для офиса или домашнего кабинета. Модели бренда отличает стильный и современный дизайн, высокая функциональность, а также высочайшее качество используемых материалов и сборки. Формы, широта регулировок и надежность механизмов каждой модели разработаны с учетом передовых исследований в области анатомии человека и ориентированы на интенсивное ежедневное использование.

Материал обивки двухслойная сетка / ткань. Подголовник регулируемый. Механизм качания DMS с фиксацией в рабочем положении. Крестовина пластиковая. Каркас немонолитный. Гарантия 2 года.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Материал каркасапластик
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкасетка
  • Цвет каркасасерый

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