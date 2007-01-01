Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Глубина670 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья510 мм
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый, коричневый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки320 мм
- Высота упаковки650 мм
- Глубина упаковки800 мм
- Вес упаковки19.49 кг
- Объём упаковки0.17 м3
- Изделия стопируютсяНет