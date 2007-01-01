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NEW

Офисное кресло для руководителей Leonardo, коричнево-бежевый

Артикул: CH-077-652
8 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Глубина670 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья510 мм
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый, коричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки320 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки800 мм
  • Вес упаковки19.49 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Офисное кресло для руководителей Leonardo, коричнево-бежевый
Офисное кресло для руководителей Leonardo, коричнево-бежевый
15 090
В корзине

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