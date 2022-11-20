Характеристики товара
Описание
Высота: 920-1050 мм
Ширина: 620 мм
Глубина: 600 мм
Высота до сидения: 480-610 мм
Производство - Россия
Высота: 920-1050 мм
Ширина: 620 мм
Глубина: 600 мм
Высота до сидения: 480-610 мм
Производство - Россия
Стул Изо
Стул Изо Хром
Стул Аскона
Кресло Амиго
Кресло Альфа
Кресло Комфорт
Кресло КС-2
Кресло КС-6
Кресло Престиж
Кресло Рой
Стол Лидер 1
Письменный стол Милан
Кресло ВЕРСАЛЬ 17
Кресло ВЕРСАЛЬ 18
Кресло КАПРИ 6
Кресло офисное LIBRA экокожа белый
Кресло Шале велюр бежевый
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Офисный стеллаж Кассель
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Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден