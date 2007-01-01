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Настоящее фото товара Кресло офисное EP-530 Black Сетка Черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное EP-530 Black Сетка Черный
10 оценок
9 180
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Кресло офисное EP-530 Black Сетка Черный

Артикул: CH-053-367
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина660 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота1120/1220 мм
  • Ширина сиденья465 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина660 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота1120/1220 мм
  • Ширина сиденья465 мм
  • Глубина сиденья520 мм
  • Высота до сиденья445 мм
  • Вес10.2 кг
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветчерный
  • Обивкасетка
  • Каркаспластик

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки310 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки600 мм
  • Вес упаковки11.50 кг
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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