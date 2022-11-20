Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина660 мм
- Высота1120/1220 мм
- Ширина сиденья465 мм
- Глубина сиденья520 мм
- Высота до сиденья445/545 мм
- Обивкасетка
- Каркаснемонолитный, пластик
- Допустимая нагрузка120
- Цветчерный
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