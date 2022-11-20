Характеристики товара
Описание
Ширина: 630 мм
Глубина: 640 мм
Высота до сидения: 485-615 мм
Производство - Россия
Ширина: 630 мм
Глубина: 640 мм
Высота до сидения: 485-615 мм
Производство - Россия
Тумба под телевизор Валенса
Тумба под телевизор Валенса белая
Журнальный стол Валенса I
Журнальный стол Валенса II
Барный шкаф Валенса
Витрина Валенса
Столик Валенса
Стул Кинг желтый
Кресло Мурриерта, бежевое
Кресло Мурриерта, коричневое
Кресло Мурриерта, черное
Кресло Кусакабе, серый
Кресло Кусакабе, черный
Кресло Кусакабе, черное плюс
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден
Стол Лидер 1
Письменный стол Милан
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Кресло для офиса РОМЕО сирень
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Кресло для офиса ПАУК, оранжевый
Кресло для офиса ПАУК, салатовый
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