Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло руководителя Atlant AL M Кожаное коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло руководителя Atlant AL M Кожаное коричневый
12 оценок
29 030
Товар в корзине. Перейти
Кресло руководителя Atlant AL M Кожаное коричневый - фото 1Кресло руководителя Atlant AL M Кожаное коричневый - фото 2Кресло руководителя Atlant AL M Кожаное коричневый - фото 3Кресло руководителя Atlant AL M Кожаное коричневый - фото 4Кресло руководителя Atlant AL M Кожаное коричневый - фото 5

Кресло руководителя Atlant AL M Кожаное коричневый

Артикул: CH-052-335
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина650 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1180/1260 мм
  • Ширина сиденья550 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло руководителя Atlant AL M Кожаное Бежевый
Фотография товара Кресло руководителя Atlant AL M Кожаное Бежевый от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло руководителя Atlant AL M Кожаное Черный
Фотография товара Кресло руководителя Atlant AL M Кожаное Черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина650 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1180/1260 мм
  • Ширина сиденья550 мм
  • Глубина сиденья520 мм
  • Высота до сиденья530 мм
  • Вес18.9 кг
  • Материалметалл, пластик, экокожа
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки690 мм
  • Высота упаковки1110 мм
  • Глубина упаковки560 мм
  • Вес упаковки21 кг
  • Объём упаковки0.40 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Кресло Nerey T, экокожа бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от12 560
Оптовая цена

Кресло Nerey T, экокожа бежевая

43
  • черный
  • бежевый
В наличии 195 шт.
Настоящее фото товара Кресло Orion AL M, кожа коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от29 030
Оптовая цена

Кресло Orion AL M, кожа коричневая

46
  • черный
  • бежевый
  • коричневый
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Кресло Atlant AL M, экокожа бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от21 330
Оптовая цена

Кресло Atlant AL M, экокожа бежевая

48
  • черный
  • коричневый
  • бежевый
В наличии 8 шт.
Фотография товара Диван Аскот, 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Аскот, 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от46 990
Оптовая цена

Диван Аскот, 2х местный

94
Фотография товара Диван Симпл 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Симпл 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от41 490
Оптовая цена

Диван Симпл 2х местный

60
Фотография товара Кресло офисное Аттис, хром PU от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Аттис, хром PU, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Кресло офисное Аттис, хром PU

13
Фотография товара Кресло обеденное Paradise Экокожа Коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло обеденное Paradise Экокожа Коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
22 280
Оптовая цена

Кресло обеденное Paradise Экокожа Коричневый

15
  • черный
  • серый
  • коричневый
  • бежевый
В наличии 18 шт.
Фотография товара Кресло обеденное Liberty Ткань Коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло обеденное Liberty Ткань Коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 870
Оптовая цена

Кресло обеденное Liberty Ткань Коричневый

10
  • серый
  • коричневый
  • зеленый
  • бордовый
В наличии 24 шт.
Фотография товара Кресло обеденное Freedom Экокожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло обеденное Freedom Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от22 280
Оптовая цена

Кресло обеденное Freedom Экокожа Черный

5
  • черный
  • серый
  • коричневый
  • бежевый
В наличии 2 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, серая экокожа лайт грей, каркас хром, подлокотники бук, морилка венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, серая экокожа лайт грей, каркас хром, подлокотники бук, морилка венге, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99049
7 690 ₽

Стул Самба, серая экокожа лайт грей, каркас хром, подлокотники бук, морилка венге

11

Другие товары из раздела кожаные кресла

Распродажа
Фотография товара Кресло руководителя ТопЧеирс Сити, белое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя ТопЧеирс Сити, белое, произведённого компанией ChiedoCover
от10 79047
19 990 ₽Оптовая цена

Кресло руководителя ТопЧеирс Сити, белое

26
  • серый
  • черный
  • бежевый
  • белый
В наличии 198 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Кресло для офиса КЛЕРК PL от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для офиса КЛЕРК PL, произведённого компанией ChiedoCover
10 690
Оптовая цена

Кресло для офиса КЛЕРК PL

32
Фотография товара Кресло Rio M, Экокожа бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Rio M, Экокожа бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от16 880
Оптовая цена

Кресло Rio M, Экокожа бежевая

36
  • черный
  • бежевый
  • красный
В наличии 266 шт.
Фотография товара Кресло офисное / Президент / сталь + хром / коричневая №321 экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное / Президент / сталь + хром / коричневая №321 экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
35 690
Оптовая цена

Кресло офисное / Президент / сталь + хром / коричневая №321 экокожа

45
  • коричневый
  • черный
Фотография товара Кресло офисное / Сенат / коричневая кожа / синхромеханизм / алюминиевая крестовина и подлокотники от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное / Сенат / коричневая кожа / синхромеханизм / алюминиевая крестовина и подлокотники, произведённого компанией ChiedoCover
89 990
Оптовая цена

Кресло офисное / Сенат / коричневая кожа / синхромеханизм / алюминиевая крестовина и подлокотники

47
Фотография товара Кресло Bamboo Сетка Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Bamboo Сетка Серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 080
Оптовая цена

Кресло Bamboo Сетка Серый

11
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Кресло Самба офисное, экокожа Гелакси блэк, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Самба офисное, экокожа Гелакси блэк, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 59027
10 290 ₽

Кресло Самба офисное, экокожа Гелакси блэк, каркас черный

15
  • бежевый
  • черный
  • коричневый
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло K-148 для руководителя бежевая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло K-148 для руководителя бежевая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от10 790
Оптовая цена

Кресло K-148 для руководителя бежевая кожа

8
В наличии 81 шт.
Фотография товара Кресло College CLG-628 LTU-C Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-628 LTU-C Black, произведённого компанией ChiedoCover
26 390
Оптовая цена

Кресло College CLG-628 LTU-C Black

7
В наличии 16 шт.
Фотография товара Кресло CLG-630 LXH-C Grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло CLG-630 LXH-C Grey, произведённого компанией ChiedoCover
14 290
Оптовая цена

Кресло CLG-630 LXH-C Grey

14

Товар в корзине

Кресло руководителя Atlant AL M Кожаное коричневый
Кресло руководителя Atlant AL M Кожаное коричневый
от 29 030
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности