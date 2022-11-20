Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина650 мм
- Глубина700 мм
- Высота1180/1260 мм
- Ширина сиденья550 мм
- Глубина сиденья520 мм
- Высота до сиденья500/580 мм
- Материалметалл, пластик, экокожа
- Цветкоричневый
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