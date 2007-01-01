Характеристики товара
Описание
Стильное игровое кресло с подголовником и плотной набивкой. Смелый дизайн и форма спинки повторяют форму кресел спорткаров.
В обивке кресла использована экокожа высокого качества с перфорацией в центральной части. Материал хорошо пропускает воздух, устойчив к износу, не выцветает и легко чистится.
Плотная набивка, выраженная боковая поддержка и продуманная эргономика позволят находиться в кресле долгие часы с комфортом.
Кресло оснащено механизмом качания «топ-ган» с регулировкой под вес пользователя и возможностью фиксации в рабочем положении.
В основании надежное пластиковое пятилучие. Кресло рассчитано на нагрузку до 120 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина620 мм
- Высота1110/1210 мм
- Глубина сиденья530 мм
- Высота до сиденья440/540 мм
- Материалпластик
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветсерый, черный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Вес упаковки15.64 кг
- Объём упаковки0.14 м3
- Изделия стопируютсяНет