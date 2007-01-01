Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Кресло Sara, черный
Кресло Sara, черный
13 оценок
11 090
Кресло Sara, черный - фото 1Кресло Sara, черный - фото 2Кресло Sara, черный - фото 3Кресло Sara, черный - фото 4Кресло Sara, черный - фото 5
NEW

Кресло Sara, черный

Артикул: CH-080-122
13 оценок

Характеристики товара

Описание

Кресло Sara объединяет в себе изящество и легкость линий. Эргономичный дизайн и прочная сетчатая спинка гарантируют комфортное положение. Оцените удовольствие от работы в офисе, сидя в современном и стильном кресле.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина660 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота1055/1155 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья435 мм
  • Высота до сиденья455/545 мм
  • Высота спинки630 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки270 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки840 мм
  • Вес упаковки13.80 кг
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

