Характеристики товара
Описание
Стеклянная кружка серии «Аура» от российского бренда Osz – это стильная долговечная посуда, которая часто используется в домашней и ресторанной сервировки. Чашка сделана из ударопрочного стекла, которое способно выдерживать высокую температуру напитка. Посуда имеет классический дизайн без гравировок и рисунков, благодаря этому подходит под любой стиль сервировки. Конструкция кружки предусматривает что ручка кружки не нагревается при заваривании горячих напитков. Прозрачное стекло не искажает цвет напитка и не тускнеет со временем.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Объем0.3 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке15 шт