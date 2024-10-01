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Кружка «Аура», стекло 0,3л - фото 1

Кружка «Аура», стекло 0,3л

Артикул: CH-065-899
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стеклянная кружка серии «‎Аура» от российского бренда Osz – это стильная долговечная посуда, которая часто используется в домашней и ресторанной сервировки. Чашка сделана из ударопрочного стекла, которое способно выдерживать высокую температуру напитка. Посуда имеет классический дизайн без гравировок и рисунков, благодаря этому подходит под любой стиль сервировки. Конструкция кружки предусматривает что ручка кружки не нагревается при заваривании горячих напитков. Прозрачное стекло не искажает цвет напитка и не тускнеет со временем.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Объем0.3 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке15 шт

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