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Кружка «Опшенс», фарфор 0,28л - фото 1

Кружка «Опшенс», фарфор 0,28л

Артикул: CH-066-006
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина105 мм
  • Диаметр75 мм
  • Вес0.323 кг
  • Объем0.28 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Отзывы

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