Характеристики товара
Описание
Лаконичная настольная лампа в дизайнерском стиле. Плафон выполнен из металла, в золотистом цвете. Сдержанный дизайн делает лампу подходящей под множество интерьеров в современном стиле. Светильник прекрасно дополнит интерьер спальни или гостиной. Настольная лампа выполнена в современном дизайнерском стиле. Ее конструкция включает металлический плафон золотистого цвета, который обеспечивает направленное освещение. Корпус и основание лампы выполнены из металла черного цвета, создавая стильный контраст с плафоном.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина220 мм
- Глубина220 мм
- Высота450 мм
- Вес5.52 кг
- Материалметалл
- Количество ламп1
- Мощность10 Вт
- ЦокольGU10
- Цветчерный, золотой
Параметры упаковки
- Ширина упаковки180 мм
- Высота упаковки470 мм
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет