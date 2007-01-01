Характеристики товара
Описание
Изящная настольная лампа. В любом современном интерьере освещение не останется без внимания. Необычный дизайн достигается за счет конструкции. Сочетание плафонов разного диаметра и металлического каркаса латунного цвета образуют баланс и гармонию. Креативное дополнение для зала, гостиной или спальни.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина320 мм
- Глубина320 мм
- Высота540 мм
- Вес1.67 кг
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп4
- Мощность5 Вт
- ЦокольG9
- Цветзолотой, прозрачный
Параметры упаковки
- Вес упаковки2.48 кг
- Объём упаковки0.04 м3
- Изделия стопируютсяНет